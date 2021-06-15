В России хотят ужесточить наказание за сбыт оружия. Вскоре Госдума рассмотрит такой законопроект.

За незаконную покупку, передачу, хранение, перевозку и ношение огнестрелов и боеприпасов могут лишить свободы до 5 лет. В настоящее время максимальный срок составляет 4 года.

За незаконный оборот оружия крупного калибра могут посадить на 15 лет, а за продажу взрывных устройств – на все 20 лет.

Стоит отметить, что законопроект приравнивает к оружию файеры, дымовые шашки и другую пиротехнику. Таким образом, за хулиганство со всем этим будет грозить не штраф, как в настоящее время, а уголовный срок до 7 лет.

Кроме того, в Госдуме предложили не выдавать лицензии на оружие людям, у которых две и более судимостей, а также водителям, которые пьяными попались за рулем. Получить лицензию они не смогут как минимум год. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.