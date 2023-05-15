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Безопасность

Новости часа: российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтикой

Новости часа: российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтикой

В Минобороны РФ впервые сообщили о сбитой крылатой ракете Storm Shadow

Два ракетоносца Ту-95МС совершили полет над акваторией Чукотского моря

Новости часа: Wildberries приостановил начисления за рекламу после митинга продавцов

Два ракетоносца Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Чукотского моря

ВС РФ поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ в зоне СВО

Новости часа: синоптики пообещали грозу и сильный ветер в столице 11 мая

ВС РФ поразили пункт управления бригады теробороны ВСУ в ДНР

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры ТиНАО

Эксперт рассказал о характеристика новой бронемашины З-СТС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российский Су-27 сопроводил два самолета НАТО над Балтийским морем. Это сообщение Минобороны.

Авиакомпания "Азимут" открыла продажи билетов на прямые рейсы в Грузию с 17 мая. Об этом рассказали в компании.

Стоматологическую поликлинику площадью около пяти тысяч квадратных метров построят в Перове. Об этом информирует Москомстройинвест.

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