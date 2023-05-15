Новости часа: российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтикой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российский Су-27 сопроводил два самолета НАТО над Балтийским морем. Это сообщение Минобороны.

Авиакомпания "Азимут" открыла продажи билетов на прямые рейсы в Грузию с 17 мая. Об этом рассказали в компании.

Стоматологическую поликлинику площадью около пяти тысяч квадратных метров построят в Перове. Об этом информирует Москомстройинвест.