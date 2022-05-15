Российские саперы разминировали большой укрепрайон ВСУ в городе Счастье. Военные опубликовали видео своей работы в районе тепло-электростанции.

По данным противоминного центра, было обследовано 35 гектаров территории и обезврежено порядка 250 взрывоопасных предметов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.