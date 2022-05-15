Российские средства ПВО в течение ночи сбили 15 украинских беспилотников – Минобороны.

Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела поселка Середа в Белгородской области – СК РФ.

Гроза, град и порывистый ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве – МЧС.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.