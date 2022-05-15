Российские средства ПВО в течение ночи сбили 15 украинских беспилотников и "Точку-У"

Российские средства ПВО в течение ночи сбили 15 украинских беспилотников, а также 1 ракету "Точка-У" и 11 снарядов РСЗО "Смерч". Об этом сообщили в Минобороны.

Какие системы ПВО стоят на вооружении российской армии? И насколько они эффективны, в том числе против западных летательных аппаратов? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.