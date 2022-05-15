Российские ракетчики и артиллеристы за ночь поразили около 140 объектов ВСУ

Российские ракетчики и артиллеристы за ночь поразили около 140 объектов Вооруженных сил Украины, в том числе 6 пунктов управления. Об этом сообщают в министерстве обороны.

В ЛНР проводится разминирование жилых кварталов и предприятий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.