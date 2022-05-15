Ракетчики и артиллеристы за ночь поразили около 140 объектов ВСУ – Минобороны.

Один человек пострадал при обстреле Украиной белгородского поселка – губернатор.

Елена Коробкина и Павел Адышкин стали победителями Московского полумарафона.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.