Российская авиация за ночь ударила по 32 районам средоточения ВСУ

Российская авиация за ночь ударила по 32 районам, где сосредоточены войска ВСУ.

Об этом и о других подробностях спецоперации рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.