Посол ЛНР в России рассказал о ходе спецоперации в регионе

Последние города ЛНР, находящиеся под контролем Украинских войск в ближайшее время будут окружены подразделениями российской армии и народной милиции донбасской республики. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его словам, Северодонецк и Лисичанск уже практически блокированы и оставшиеся на их территории националисты срочно прячутся в жилых кварталах и в промзонах. Что происходит в районе проведения спецоперации прямо сейчас? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.