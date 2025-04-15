Россия и Египет провели учения в Средиземном море

Российские и египетские военные провели совместные учения в Средиземном море. Экипажи кораблей отработали стрельбу по морским целям, разыграли эпизоды захвата судна и спасения человека за бортом. Также прошли стрельбы на полигоне. После маневров участники провели брифинг и обсудили практические действия на воде, сообщили в Северном флоте.

Пользователи начали получать фейковые письма от имени портала "Госуслуг". В сообщениях говорится о входе в аккаунт с нового устройства и предлагается связаться с "поддержкой" по поддельному номеру. Эксперты обратили внимание, что в таких письмах легко заметить ошибку. Название портала в них, как правило, написано с пробелом – Gos uslugi.

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