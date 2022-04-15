Над Белгородом сработала ПВО – СМИ

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны, как минимум две ракеты были выпущены по воздушным целям над городом. Об этом сообщает РИА Новости.

В телеграм-каналах появились кадры, на которых предположительно видно сработавшую ПВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.