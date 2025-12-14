14 декабря, 09:15Безопасность
Мошенники придумали новый способ обмана россиян
Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Аферисты начали звонить от имени оператора связи и предупреждать, что необходимо переоформить договор по обслуживанию.
Они просят назвать паспортные данные и номер телефона. После этого с жертвой связывается якобы представитель военного комиссариата и сообщает, что мошенники из недружественной страны оформили на нее кредит по голосу.
Пока жертва находится под психологическим давлением, ее убеждают передать деньги курьеру.
