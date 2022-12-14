09:45Безопасность
В Козельске провели загрузку МБР "Ярс" в пусковую установку
В Калужской области по программе перевооружения на боевое дежурство поставили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс". Козельское соединение ракетных войск стратегического назначения – первое, где устанавливают эти комплексы стационарного базирования.
На этом этапе ракету загрузили в шахтную пусковую установку, для этого потребовался специальный транспортно-загрузочный агрегат. Такие сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.