В Козельске провели загрузку МБР "Ярс" в пусковую установку

В Калужской области по программе перевооружения на боевое дежурство поставили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс". Козельское соединение ракетных войск стратегического назначения – первое, где устанавливают эти комплексы стационарного базирования.

На этом этапе ракету загрузили в шахтную пусковую установку, для этого потребовался специальный транспортно-загрузочный агрегат. Такие сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.

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