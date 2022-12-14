Минобороны РФ показало, как военнослужащие отрабатывают стрельбу из гранатометов

На Сахалине военнослужащие отрабатывают стрельбу из противотанковых ракетных комплексов и гранатометов. Полевые занятия проходят на полигоне Восточного военного округа.

Боевые офицеры помогают восстановить им навыки, как быстро и правильно подготовить комплекс к стрельбе, выполнить пуск ракеты и сопровождать ее до попадания в цель. При этом мишени, которые имитируют тяжелую бронетехнику, не стоят на месте, а расстояние до них – от одного до двух километров.

На этом же полигоне проходят стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.