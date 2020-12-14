Эксперт рассказал, что делать, если человек начал уходить под лед

В ближайшие дни кататься на речках и прудах станет еще опаснее, предупреждают специалисты. По их словам, морозы в регионе немного отпускают, поэтому лед на водоемах станет подтаивать.

Эксперт по безопасности Михаил Макеев рассказал, какие действия нужно предпринимать, если человек стал уходить под лед.

Он отметил, что в первую очередь нельзя поддаваться панике. Нужно развернуться в сторону, откуда человек шел, потому что там лед с наибольшей вероятностью более прочный. Большей площадью тела следует завалиться на лед, с первых движений вылезти и продолжить лежа двигаться в сторону берега. После этого нужно оказаться в теплом отапливаемом помещении и снять с себя сырую одежду. Затем обязательно вызвать на помощь либо спасателей, либо родных и близких. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.