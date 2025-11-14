Форма поиска по сайту

14 ноября, 11:15

Безопасность

Новый список признаков мошеннических операций вступит в силу с 1 января 2026 года

Новый список признаков мошеннических операций вступит в силу с 1 января 2026 года. Его распространят также на цифровой рубль, сообщил Центробанк.

В перечень подозрительных действий войдут смена номера для входа в интернет-банк и поступление информации от операторов о том, что у клиента изменились характеристики телефона, например он начал пользоваться услугами нетипичного интернет-провайдера.

Также регулятор будет проверять крупные переводы по СБП от 200 тысяч рублей, если деньги уходят малознакомому человеку, с которым полгода не было банковских контактов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьвидеоМария Рыбакова

