ВС РФ ведут боевую подготовку в Белоруссии – Минобороны

Российские военные проходят в Белоруссии интенсивную боевую подготовку, в том числе с применением бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Занятия подразделений проходят днем и ночью. Военнослужащие Западного военного округа стреляют из штатного оружия, водят боевые машины, проходят полосы препятствий, изучают навыки тактической медицины и осуществляют другую подготовительную деятельность.

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