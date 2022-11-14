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Безопасность

ВС РФ ведут боевую подготовку в Белоруссии – Минобороны

ВС РФ ведут боевую подготовку в Белоруссии – Минобороны

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Российские военные проходят в Белоруссии интенсивную боевую подготовку, в том числе с применением бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Занятия подразделений проходят днем и ночью. Военнослужащие Западного военного округа стреляют из штатного оружия, водят боевые машины, проходят полосы препятствий, изучают навыки тактической медицины и осуществляют другую подготовительную деятельность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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