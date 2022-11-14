11:15Безопасность
ВС РФ ведут боевую подготовку в Белоруссии – Минобороны
Российские военные проходят в Белоруссии интенсивную боевую подготовку, в том числе с применением бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Занятия подразделений проходят днем и ночью. Военнослужащие Западного военного округа стреляют из штатного оружия, водят боевые машины, проходят полосы препятствий, изучают навыки тактической медицины и осуществляют другую подготовительную деятельность.
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