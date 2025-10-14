Форма поиска по сайту

14 октября, 16:15

Безопасность

На "Госуслугах" появилась возможность защитить аккаунт с помощью доверенного контакта

На портале "Госуслуги" появилась возможность защитить свой аккаунт с помощью доверенного контакта. Можно назначить любого человека старше 18 лет, у которого есть подтвержденная учетная запись на портале с актуальными данными паспорта и номером телефона.

Как рассказали в Минцифры, это может быть родственник или близкий друг, которому придет дополнительный код подтверждения при смене пароля. У самого доверенного контакта доступа к личному кабинету не будет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьтехнологиивидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

