14 октября, 07:15

Безопасность

Эксперты рассказали, почему опасно шутить над мошенниками

Эксперты рассказали, почему опасно шутить над мошенниками

Мошенники стали предлагать снять самозапрет на кредиты для обмана россиян

"Московский патруль": в Московской академии СК РФ прошли пожарно-тактические учения

В Москве проведут рейд по проверке водителей электросамокатов и велосипедов

Инспекторы ГАИ проведут рейд по самокатчикам и велосипедистам в Москве

Инспекторы ГАИ проведут рейд в отношении велосипедистов и самокатчиков в Москве

"Московский патруль": в Росгвардии прошли испытания на право ношения крапового берета

В Росгвардии прошли испытания на право ношения крапового берета

Эксперт рассказал, в каких случаях может ударить током в ванной

Мошенники в РФ начали продавать схему выигрыша в лотерею за деньги

Многие россияне, столкнувшись с мошенниками, решают над ними специально пошутить. Однако эксперты предупреждают, что это опасно. Каждый такой разговор в эпоху технологий может обернуться проблемами.

Куратор платформы по борьбе с мошенниками Алла Храпунова рассказала, что аферисты очень активно используют искусственный интеллект и дипфейки. Голос может быть записан и использован в схеме обмана над родственниками, близкими и кругом общения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

