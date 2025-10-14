Эксперты рассказали, почему опасно шутить над мошенниками

Многие россияне, столкнувшись с мошенниками, решают над ними специально пошутить. Однако эксперты предупреждают, что это опасно. Каждый такой разговор в эпоху технологий может обернуться проблемами.

Куратор платформы по борьбе с мошенниками Алла Храпунова рассказала, что аферисты очень активно используют искусственный интеллект и дипфейки. Голос может быть записан и использован в схеме обмана над родственниками, близкими и кругом общения.

