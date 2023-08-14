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14 августа, 18:15

Безопасность

В Московской области стартовал Международный военно-технический форум "Армия"

В Московской области стартовал Международный военно-технический форум "Армия"

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В Подмосковье стартовал Международный военно-технический форум "Армия". Он проходит на территории выставочного центра "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка". Здесь представлены современные и перспективные образцы вооружения как отечественного, так и зарубежного.

Как отметил в своем обращении к участникам Владимир Путин, за прошедшие годы форум по праву заслужил высокий авторитет и признание, став одним из крупнейших мировых смотров инноваций. По словам президента, все больше иностранных компаний проявляют интерес к форуму. Если в прошлом свою продукцию представляли 32 организации, то в этом году – уже 82.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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