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Безопасность

Военно-технический форум "Армия" стартовал на территории выставочного центра "Патриот"

Военно-технический форум "Армия" стартовал на территории выставочного центра "Патриот"

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В Подмосковье стартовал Международный военно-технический форум "Армия". Традиционно он проходит на территории выставочного центра "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка". Здесь будут представлены современные и перспективные образцы отечественного и зарубежного вооружения. Пройдут деловые встречи.

Как отметил в своем видео-обращении к участникам Владимир Путин, за прошедшие годы форум по праву заслужил высокий авторитет и признание, а также стал одним из крупнейших мировых смотров инноваций. По словам президента, все больше иностранных компаний проявляют интерес к форуму. Если в прошлом свою продукцию представляли 32 организации, то в этом году – уже 82.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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