Международный форум "Армия" стартовал в Московской области

В Подмосковье стартовал Международный военно-технический форум "Армия". Он проходит на территории выставочного центра "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка".

До 20 августа на этих площадках будут проходить деловые встречи и обсуждения научного сообщества. Кроме того, там будут представлены современные и перспективные образцы отечественного и зарубежного вооружения.

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