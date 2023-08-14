13:30Безопасность
Международный форум "Армия" стартовал в Московской области
В Подмосковье стартовал Международный военно-технический форум "Армия". Он проходит на территории выставочного центра "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка".
До 20 августа на этих площадках будут проходить деловые встречи и обсуждения научного сообщества. Кроме того, там будут представлены современные и перспективные образцы отечественного и зарубежного вооружения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.