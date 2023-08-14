Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Безопасность

Международный форум "Армия" стартовал в Московской области

Международный форум "Армия" стартовал в Московской области

Путин призвал участников "Армии" обратить внимание на гражданскую продукцию

Международный форум "Армия" стартовал в Подмосковье

Выпуск бронированной техники в РФ за год вырос в 4 раза

Штурмовые подразделения десантников проходят подготовку на спецполигоне

Штурмовые подразделения десантников проходят подготовку на спецполигоне

Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в Арктике

Корабли Северного флота вышли в арктическую зону Северного Ледовитого океана

Новости часа: РФ уведомила генсека ООН о ядерных источниках энергии на борту "Луны-25"

Новости часа: Путин обсудил с СБ РФ обеспечение безопасности в информационном пространстве

В Подмосковье стартовал Международный военно-технический форум "Армия". Он проходит на территории выставочного центра "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка".

До 20 августа на этих площадках будут проходить деловые встречи и обсуждения научного сообщества. Кроме того, там будут представлены современные и перспективные образцы отечественного и зарубежного вооружения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика