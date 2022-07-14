Органы государственного пожарного надзора отметят 95-летие

В этом году исполняется 95 лет органам государственного пожарного надзора. Этой теме 14 июля была посвящена специальная пресс-конференция, которая прошла в информационном центре правительства Москвы.

Специалисты МЧС подвели главные итоги работы в этой области за последние годы. Одним из важнейших направлений деятельности государственного пожарного надзора является профилактика пожаров. Инспекторы внимательно следят за соблюдением требований пожарной безопасности в городе. Особое внимание уделяется местам, где бывает много людей.

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