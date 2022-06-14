Инструктаж по пожарной безопасности провели в детском лагере "Мечта" в ТиНАО. Специалисты также рассказали, как действовать персоналу в случае ЧС.

Как отметил замначальника 2-го РОНПР управления по ТиНАО ГУ МЧС РФ по Москве подполковник внутренней службы Николай Черкасов, задача проверок – выявление и пресечение нарушений требований пожарной безопасности.

Такие проверки и обучения сотрудников детских учреждений проходят на регулярной основе. Сотрудники МЧС взаимодействуют с администрацией лагерей. Отмечается, что эти меры должны сделать отдых детей максимально безопасным.

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