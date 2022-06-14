Эксперт рассказал, как работают крылатые ракеты

Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин рассказал, как работают крылатые ракеты. По его словам, такой снаряд летит не по баллистической траектории, а зигзагообразно, что позволяет более точно наносить удары.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.