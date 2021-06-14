В ТЦ Москвы проверяют соблюдение противоковидных мер

В ТЦ Москвы контролируют соблюдение противоковидных мер. Инспекторы проверяют антисептики, работу тепловизоров и маски.

Так же более тщательно следят за выполнением противковидных мер в городском транспорте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.