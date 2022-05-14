Российская авиация за ночь уничтожила до 100 националистов и вывела из строя 23 единицы военной техники ВСУ – Минобороны.

Страны G7 готовы принять новые санкции против России и ее представителей – заявление глав МИД G7.

До конца года в Москве планируется 16 спортивных объектов – Бочкарев.