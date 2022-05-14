Российские ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников – Минобороны.

Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским солдатам в Словакии – СК.

В Москве выберут лучшие витрины торговых объектов, украшенные к 9 мая – Собянин.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.