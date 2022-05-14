ВС РФ поразили 5 пунктов управления ВСУ

Пять центров управления и два склада боеприпасов украинских войск уничтожили высокоточными ракетами ВКС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, уничтожены до 100 националистов. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.