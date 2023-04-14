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Безопасность

Минобороны показало кадры выхода боевых кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота

Минобороны показало кадры выхода боевых кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота

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Минобороны России опубликовало кадры выхода боевых кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота. 14 апреля Сергей Шойгу объявил о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень готовности для проверки.

Из базы на Камчатке вышли подводные лодки, а из Владивостока – боевые корабли, катера и суда обеспечения. Они приступили к операционному развертыванию в районах Японского, Охотского и Берингова морей. По ходу следования на кораблях идут учения. Экипажи отрабатывают прохождение узких мест, проводят тренировки с операторами радиолокационных комплексов. На судах обеспечения проверяют готовность к аварийно-спасательной работе.

Также подняты по тревоге части береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота. Они отработают противодесантную оборону участка побережья.

Основная цель внезапной проверки – наращивание способности отражать агрессию вероятного противника с океанских и морских направлений.

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безопасностьвидеоЕкатерина Фоменко
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