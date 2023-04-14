Шойгу объявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте

Тихоокеанский флот в полном составе привели в высшую степень боевой готовности по тревоге. Задействована также часть Воздушно-космических сил России. О начале внезапной проверки боеготовности рассказал Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства.

Военным предстоит провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски по объектам условного врага: это корабельные группы и мишени на берегу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.