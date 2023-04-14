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Безопасность

Проверка ТОФ нацелена на наращивание возможностей отражения агрессии с моря – Шойгу

Проверка ТОФ нацелена на наращивание возможностей отражения агрессии с моря – Шойгу

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Нацеливание способности ВС России отражать агрессию вероятного противниках с морских направлений является целью внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Также он поручил в ходе внезапной проверки флота отработать варианты применения группировок с учетом оснащения современными средствами поражения противника. Кроме того, Шойгу поручил отработать варианты применения межвидовых группировок в рамках учений ТОФ.

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