Проверка ТОФ нацелена на наращивание возможностей отражения агрессии с моря – Шойгу

Нацеливание способности ВС России отражать агрессию вероятного противниках с морских направлений является целью внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Также он поручил в ходе внезапной проверки флота отработать варианты применения группировок с учетом оснащения современными средствами поражения противника. Кроме того, Шойгу поручил отработать варианты применения межвидовых группировок в рамках учений ТОФ.