МЧС продолжило мониторить пожароопасные регионы

В связи с потеплением в ряде российских регионов появляется риск возникновения лесных пожаров. Ситуацию круглосуточно мониторят спасатели МЧС.

Благодаря наземному и авиационному патрулированию, а также контролю из космоса за сутки они выявили больше двух тысяч термических точек, из которых большая часть – это палы сухой растительности.

Накануне сотрудники МЧС не допустили продвижения огня в труднодоступной горной местности Дагестана. Пожароопасный сезон уже открыт почти в 40 регионах страны. Особый противопожарный режим действует в Хакасии, Забайкальском крае, Воронежской, Калининградской и Амурской областях.

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