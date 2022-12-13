Фрукты и овощи на российских прилавках безопасны и не содержат пестицидов — Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мандарины, а также все овощи и фрукты, которые попадают на прилавки российских магазинов, полностью безопасны. По ее словам, они проходят проверку на содержание пестицидов.

Попова рассказала, что сотрудники ведомства весь год работали с коллегами из других стран. Они проводили семинары в лабораториях, налаживали контакты и взаимный контроль, чтобы не было разночтений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.