15:15Безопасность
Вооруженные силы России отбросили силы ВСУ на краснолиманском направлении
Вооруженные силы России отбросили силы ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Уточняется, что ударами артиллерии и авиации противник был остановлен в двух километрах от переднего края обороны наших войск. Также российские военные вытеснили на минное поле в ЛНР группу ВСУ, усиленную иностранными наемниками. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.