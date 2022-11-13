Вооруженные силы России отбросили силы ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Уточняется, что ударами артиллерии и авиации противник был остановлен в двух километрах от переднего края обороны наших войск. Также российские военные вытеснили на минное поле в ЛНР группу ВСУ, усиленную иностранными наемниками. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.