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Новости

13 октября, 16:41

Безопасность

В столице прошла пресс-конференция, посвященная пожарной безопасности осенью и зимой

В столице прошла пресс-конференция, посвященная пожарной безопасности осенью и зимой

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В информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция по теме "Обеспечение пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, формирование культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения".

О мерах безопасности в наступающем осенне-зимнем периоде рассказывал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве, главный государственный инспектор столицы по пожарному надзору Александр Бобров.
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