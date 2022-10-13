В столице прошла пресс-конференция, посвященная пожарной безопасности осенью и зимой

В информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция по теме "Обеспечение пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, формирование культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения".

О мерах безопасности в наступающем осенне-зимнем периоде рассказывал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве, главный государственный инспектор столицы по пожарному надзору Александр Бобров.

