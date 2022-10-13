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Новости

13 октября, 21:00

Безопасность

Поврежденный дом в Белгороде и переезд жителей Херсонской области

Поврежденный дом в Белгороде и переезд жителей Херсонской области

Новости часа: Песков сообщил, что газовый хаб будет совместно прорабатываться РФ и Турцией

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На восстановление поврежденного после обстрела дома в Белгорода уйдет два-три дня. Об этом сообщил замгубернатора области Константин Полежаев. Работы уже идут. Людей обещали временно расселить.

ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона отметил, что жертв и пострадавших нет.

Энергетики восстановили подстанцию в Курской области, которая была повреждена в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщили в компании "Россети Центр". Как сообщил губернатор Роман Старовойт, сегодня было зафиксировано не менее 15-и прилетов.

Украина в шаге от блэкаута. Энергетическая система страны разрушена примерно на треть. Это результат массированных ударов вооруженных сил России. По данным Генштаба, все цели атаки достигнуты.

Двадцать российских военных в результате переговоров были возвращены с подконтрольных Киеву территорий Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В кратчайшие сроки они будут доставлены в больницы для прохождения лечения и реабилитации.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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