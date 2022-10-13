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Новости

13 октября, 22:15

Политика

Российские военные отбили все атаки ВСУ в Харьковской области и ЛНР – МО РФ

Российские военные отбили все атаки ВСУ в Харьковской области и ЛНР – МО РФ

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В Миноборны РФ сообщили, что российские военные отбили все атаки ВСУ в Харьковской области и ЛНР. На Купянском направлении противник пытался атаковать населенные пункты Орлянка и Котляровка, но был разбит.

На Краснолиманском направлении украинские подразделения предприняли очередную попытку форсировать реку Жеребец. Благодаря работе российской артиллерии и авиации батальоны ВСУ были рассеяны и отступили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе
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