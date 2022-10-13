В командно-штабных учениях в республике Марий Эл приняли участие более 3 тыс военных

В республике Марий Эл завершают крупные командно-штабные учения с йошкар-олинским ракетным соединением. Они входят в план подготовки Ракетных войск стратегического назначения.

В общей сложности задействовано более 3 000 военнослужащих и около 300 единиц техники. Отрабатывались перемещения мобильных ракетных комплексов "Ярс", их маскировка, охрана и противодействие средствам воздушной разведки. Для обнаружения диверсионных групп и охраны "Ярсов" военные применяли целую линейку беспилотников.

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