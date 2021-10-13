Представители департамента ГОЧСиПБ рассказали об оповещении жителей столицы в случае ЧС

13 октября в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция "Организация проведения мероприятий по гражданской обороне и порядок оповещения населения в городе Москве".
Перед журналистами выступили:
- начальник управления гражданской обороны департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы Дмитрий Колесников;
- начальник управления связи, информационных технологий и оповещения департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы Сергей Мартышков;
- заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы Вагиф Мирмовсум.