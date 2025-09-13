Форма поиска по сайту

13 сентября, 09:00

Безопасность

Москвичи стали чаще сталкиваться с мошенниками при покупке авто

Москвичи все чаще сталкиваются с мошенничеством при покупке автомобилей. Жертвой обмана стала 50-летняя женщина, которая перевела два миллиона рублей, пытаясь сэкономить.

Чтобы защитить себя, юристы советуют проверять документы, проводить диагностику в сервисе и заключать сделки только с официальными продавцами. Если цена слишком привлекательна, скорее всего, это обман.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьтранспортавтовидеоДарья КрамароваАртем Смахтин

