Масштабные учения спасателей прошли на Московской канатной дороге

В Москве прошли учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отработали варианты спасения людей в случае возможной аварийной остановки канатной дороги над Москвой-рекой.

Во время учений использовали альпинистское снаряжение для работы на высоте, пожарные автолестницы и подъемные механизмы. Спасатели тренировались вынимать людей из внезапно остановившихся кабинок. Также они тренировались эвакуировать пострадавших из воды.

Тренировки необходимы, чтобы избежать серьезных последствий в случае возможных ЧП. В мире происшествия на канатных дорогах не редкость.

Последнее произошло в мае 2021 года в Италии. Кабина фуникулера рухнула с высоты почти 1,5 тысячи метров. Погибли 13 человек, еще двоих пассажиров с тяжелыми травмами на вертолете доставили в Турин.

В марте 2018 года вышла из строя канатная дорога в Грузии. Причиной аварии стали неправильные действия оператора. В больницу попали 11 человек, в том числе граждане России, Украины и Грузии, а также беременная гражданка Швеции.

Летом 2017 года произошло сразу два ЧП. На севере Пакистана кабина канатной дороги сорвалась из-за сильного ветра. По данным СМИ, фуникулер местные жители установили сами, без каких-либо разрешений. 12 человек погибли, двое пострадали. А на севере Индии тоже из-за сильного ветра дерево обрушилось на трос. Одна кабина упала на землю, погибли семь человек. В других кабинках оказались заблокированы около 150 человек, их удалось спасти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.