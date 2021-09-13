Масштабные учения спасателей пройдут на Московской канатной дороге

В Москве проходят учения спасателей. Сотрудники экстренных служб отрабатывают варианты спасения людей в случае возможной аварийной остановки канатной дороги над Москвой-рекой.



Во время учений аварийно-спасательные расчеты используют альпинистское снаряжение для работы на высоте, пожарные автолестницы и подъемные механизмы. Такие учения проводятся в столице ежегодно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.