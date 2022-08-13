"Танковый биатлон" стартовал на полигоне "Алабино"

На подмосковном полигоне "Алабино" стартовал "Танковый биатлон". Эти соревнования среди военных проходят уже в десятый раз в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022". Турнир собирает лучшие экипажи из разных стран.

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