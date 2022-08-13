Международные команды участвуют в турнире "Танковый биатлон" на полигоне "Алабино"

а подмосковном полигоне "Алабино" в субботу, 13 августа, стартовали состязания "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022".

Участие в нем принимает 21 команда из разных стран. Отмечается, что команды соревнуются в ориентировании на поле боя, искусстве вождения, точности стрельбы и управлении огнем на российских танках.

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