Турнир "Танковый биатлон" стартовал на полигоне "Алабино"

В субботу, 13 августа, на полигоне "Алабино" стартовал "Танковый биатлон". Соревнование проходит в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022".

22 команды из разных стран принимают участие в турнире в 2022 году. Они соревнуются в ориентировании на поле боя, искусстве вождения, точности стрельбы и управлении огнем на российских танках.

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