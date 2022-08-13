"Танковый биатлон" начался на подмосковном полигоне "Алабино"

Турнир "Танковый биатлон" стартовал 13 августа на подмосковном полигоне "Алабино" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022".

Уточняется, что в 2022 году участие в состязании принимают 22 команды из разных стран. Они соревнуются в ориентировании на поле боя, искусстве вождения, точности стрельбы и управлении огнем на российских танках.

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