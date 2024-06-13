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13 июня, 15:35

M24.RU

Пресс-брифинг, посвященный пожарной безопасности, прошел в столице

Пресс-брифинг, посвященный пожарной безопасности, прошел в столице

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13 июня в информационном центре правительства Москвы состоялся пресс-брифинг на тему: "Итоги полугодия деятельности Главного управления МЧС России по городу Москве".

Какие были приняты меры в первом полугодии 2024 года для снижения количества пожаров в столице и что необходимо для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рассказал начальник Главного управления МЧС России по городу Москве генерал-майор внутренней службы Вадим Уваркин.

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