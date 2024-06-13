Новости регионов: российские ракетчики провели электронные пуски ракет

Минобороны проводит второй этап учений нестратегических ядерных сил. В этот раз российские ракетчики Ленинградского военного округа провели электронные пуски ракет. Перед этим военные должны были скрытно добраться до назначенного района, отметили в ведомстве. Второй этап учений начался 11 июня, он проводится совместно с белорусскими военными.

В Благовещенске неизвестные разбили стекло автобусной остановки на улице Ленина. Жители города уже написали заявление в полицию. На данный момент ущерб подсчитывается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

