Участок БКЛ закроют с 22 июня

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13 июня, 11:30

Безопасность

Новости регионов: российские ракетчики провели электронные пуски ракет

Новости регионов: российские ракетчики провели электронные пуски ракет

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Минобороны проводит второй этап учений нестратегических ядерных сил. В этот раз российские ракетчики Ленинградского военного округа провели электронные пуски ракет. Перед этим военные должны были скрытно добраться до назначенного района, отметили в ведомстве. Второй этап учений начался 11 июня, он проводится совместно с белорусскими военными.

В Благовещенске неизвестные разбили стекло автобусной остановки на улице Ленина. Жители города уже написали заявление в полицию. На данный момент ущерб подсчитывается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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