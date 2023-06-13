Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском и Охотском море

Тихоокеанский флот провел учения в Японском и Охотском море. Во время масштабных маневров фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" выследили и уничтожили подлодку условного противника глубинными бомбами. Затем были артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

В учениях, которые проходят в дальней морской зоне, задействованы более 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота. Также участвуют морская авиация, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.