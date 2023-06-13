Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Безопасность

Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском и Охотском море

Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском и Охотском море

ВС РФ уничтожили отступающую технику ВСУ на донецком направлении

Шойгу подписал приказ о порядке организации деятельности добровольцев

ВС РФ уничтожили узел связи бригады ВСУ в районе Гуляйполя

Путин заявил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется в июле

Шойгу поручил ускорить поставки в зону СВО всех видов военной техники

ВС России ликвидировали 5 украинских ДРГ в ЛНР и ДНР за сутки

РФ и КНР провели авиапатрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии корпорации "Алмаз Антей"

Пик подъема воды в Алешках Херсонской области ожидается в ближайшие часы

Тихоокеанский флот провел учения в Японском и Охотском море. Во время масштабных маневров фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" выследили и уничтожили подлодку условного противника глубинными бомбами. Затем были артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

В учениях, которые проходят в дальней морской зоне, задействованы более 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота. Также участвуют морская авиация, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика